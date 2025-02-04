На инфраструктуру для туристического комплекса под Воронежем выделят еще 485 млн

Администрация Рамонского района Воронежской области объявила конкурс по выбору подрядчика для второго этапа первой очереди строительства сетей водоснабжения и водоотведения для туристического комплекса «Ямань Spa Resort». Начальная цена контракта составляет 485,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Источник финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект комплекса

Фото: Правительство Воронежской области Проект комплекса

Фото: Правительство Воронежской области

Комплекс будет расположен в деревне Емань Рамонского района, его площадь должна составить 18,7 га. Подрядчику предстоит оборудовать наружные сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, сети связи, обустроить тротуары и выполнить озеленение.

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 10 апреля 2026 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 17 февраля, итоги планируется подвести 20 февраля. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участников (40%).

В апреле 2023 года ООО «Торгово-строительное предприятие "Воронежстройкомплекс"» Алексея и Игоря Вороновых выиграло подряд на строительство сетей и инженерных сооружений водоснабжения для «Ямань Spa Resort» за 223,5 млн руб. Согласно порталу госзакупок, стоимость контракта впоследствии выросла до 246,6 млн руб. Сроки его исполнения сдвинулись с октября 2024 года на май 2025-го. На сегодня работы выполнены на 239,4 млн руб., оплачено 218,5 млн.

Комплекс «Ямань Spa Resort» собирается создать ООО «Ямань резорт», которое принадлежит АО «Корпорация Туризм.РФ», Руслану Бакирову и Владиславу Курносову. В проект включены коттеджи, крытый и уличный бассейны, зоны для курортного лечения и рыбалки. Он был заявлен еще весной 2022 года, к сентябрю 2024-го его стоимость выросла с 8 до 8,6 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова