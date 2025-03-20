«2025-й — год сбалансированных инвестстратегий»

Рынок private banking ищет новые точки роста, и одним из драйверов сегодня становится семейное обслуживание клиентов. В чем принципиальное отличие и ценность такого подхода и как меняются сегодня инвестиционные стратегии для состоятельных клиентов, в интервью «Деньгам» рассказала вице-президент, руководитель private banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент, руководитель private banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Вице-президент, руководитель private banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Оксана, в этом году вы возглавили Private Banking и «Привилегию» ВТБ, бизнес которых до сих пор рос высокими темпами. Какие цели вы ставите на этот год?

— В 2024 году количество состоятельных клиентов, которые нам доверяют, увеличилось более чем на 30% и превысило 1,1 млн человек, наш портфель под управлением за год вырос на 46% и достиг 8,8 трлн руб. Это беспрецедентные цифры на рынке, и динамика роста это подтверждает. И это не просто абстрактная цифра, а конкретные истории людей с их семьями. Мы обслуживаем уже третье поколение клиентов, к нам приходят внуки тех, с кем мы начинали работать больше 15 лет назад, когда направление ВТБ Private Banking было в начале пути. В этом году мы планируем дальнейший рост — нарастить портфель активов под управлением еще на 19%, до 10,5 трлн руб.

— Это результат ажиотажного спроса на депозиты в условиях экстравысоких ставок?

— Мы каждый год движемся на большой скорости, опережая рынок. Отчасти соглашусь, основным драйвером роста портфеля в прошлом году стали рублевые вклады, ставки по которым превышали значение ключевой. В прошлом году ВТБ поставил рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка.

Но есть и другие причины. Еще одним важным фактором, а может быть и самым важным, стало построение семейного банкинга. Именно 2024 год стал прорывным в части широкого набора сервисов для всей семьи, реферальных и продуктовых программ, объединяющих программ лояльности, делающих семейное обслуживание в банке более выгодным. В части состоятельных клиентов фокус усилился на разветвленную структуру активов, в различных юрисдикциях, на структуры наследования, новые бандл-продукты и, конечно, адаптацию инвестиционных стратегий под разные поколения клиентов.

Конечно, определенный вклад в рост клиентской базы в прошлом году внесла и интеграция с банком «Открытие». Также одним из основных драйверов роста AUM, онбординга клиентов и улучшения качества клиентского опыта стало внедрение новой технологичной платформы по управлению портфелями и координации задач менеджмента. Важно, что это наши собственные технологии, созданные в банке и способные анализировать информацию смежных подразделений и своевременно предлагать индивидуальные продуктовые решения.

— Сегодня основной интригой остается вопрос, когда наступит смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и снижение ключевой ставки. Какую инвестиционную стратегию выбирают Владельцы больших капиталов?

— Во многом предпочтения будут зависеть от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России. По нашим прогнозам, в течение первого полугодия, а возможно, и на протяжении всего года ключевая ставка сохранится на высоком уровне. Поэтому защитные стратегии останутся актуальными. Такие инструменты, как депозиты, фонды денежного рынка и облигации, будут пользоваться стабильным спросом.

А в долгосрочной перспективе в случае снижения ключевой ставки ОФЗ, например, могут дать более высокую доходность, чем депозиты. ОФЗ предлагают предсказуемый доход, это делает их привлекательными для инвесторов, которые ищут стабильность. Более того, ОФЗ крайне ликвидны: их легко купить и продать на бирже, это удобный инструмент как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций. Повторюсь: при снижении ключевой ставки у ОФЗ есть потенциал роста стоимости облигаций. Если смотреть совокупно, ОФЗ с доходностью 18–19% в сравнении с коротким депозитом даже со ставкой сейчас 20% выглядят более интересными, принимая во внимание общий контекст ожиданий по ставкам и по траектории действий ЦБ. В ВТБ можно приобрести ОФЗ без брокерской комиссии.

Тем не менее мы ждем, что в этом году будет расти спрос и на более рискованные и доходные инвестиционные инструменты. Если регулятор даст сигналы к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем того ожидает рынок, вполне вероятно, разыграется сценарий, при котором акции будут востребованы. В этих условиях состоятельные клиенты, вероятно, задумаются о том, что помимо депозита в портфеле нужно иметь антиинфляционные инструменты. Для этих целей у нас доступны, в частности, фонды с регулярными выплатами для клиентов, которым важен постоянный денежный поток, например фонд недвижимости, являющейся традиционным объектом для инвестиций с целью защиты от инфляции.

Если произойдет разворот в сторону снижения ключевой ставки, безусловно, будет востребована более рисковая стратегия. Здесь мы готовы предложить клиентам нашу рыночную экспертизу финансового консультирования и возможность занять спекулятивную позицию через структурные продукты.

Ольга Иванова