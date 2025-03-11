Лавров: идея о миротворцах выглядит как попытка спасти власти Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инициатива об отправке миротворцев на Украину выглядит как попытка спасти украинские власти «от народного гнева». По его словам, необходимо разобраться, что именно дислоцированные на Украине миротворческие силы будут защищать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Миротворцы будут, так сказать, охранять что? Остатки киевского неонацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, язык, средства массовой информации, запретил украинскую каноническую православную церковь? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расисткой практики киевским режимом? С этим сначала надо разобраться»,— сказал Сергей Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта пока не начался. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего разбомбят Россию ядерным оружием». «Он примерно так же этот вопрос ставит, поэтому пока все это несерьезно»,— сказал Сергей Лавров.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для этого Лондон и Париж просили ограниченную военную помощь у Вашингтона. Однако президент США Дональд Трамп говорил, что сначала необходимо достичь мирного соглашения.

О стремлении США урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».

Лусине Баласян