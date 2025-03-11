Цыбульский рассказал Путину о программе кадровой переподготовки участников СВО

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским по вопросам социально-экономического развития региона. Господин Цыбульский начал доклад с темы поддержи участников боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Цыбульский

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Александр Цыбульский

Фото: пресс-служба президента РФ

«По вашему поручению, Владимир Владимирович, запустили программу кадровой переподготовки наших ребят, которые будут возвращаться… Делаем это на базе нашего корпоративного университета Правительства Архангельской области вместе с РАНХиГС. 1 июля уже начинаем обучение первой группы»,— сказал Александр Цыбульский (цитата по сайту Кремля).

Точное число участников программы переподготовки, которая получила название «Защитники. Под крылом Архангела», пока не известно, добавил губернатор. «Сейчас 50 человек для себя поставили как цель, а там уже будем смотреть по итогам заявок»,— сказал он. Глава региона также уточнил, что полный курс переподготовки будет длиться порядка восьми месяцев.

Александр Цыбульский также сообщил, что Архангельский госпиталь для ветеранов войн будет полностью переоборудован. В регионе началось строительство центра реабилитации и ортопедии, который станет межрегиональным медицинским учреждением «для всего Северо-Запада». По словам губернатора, власти Архангельской области поддерживают и семьи участников боевых действий «по самым бытовым вопросам».

В конце встречи Александр Цыбульский попросил Владимира Путина одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах главы региона. Президент поддержал его намерения и пожелал успехов.