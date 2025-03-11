Суд отказал в субсидиарке на 397 млн рублей для экс-директора Таганрогского судоремонтного завода

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался привлекать бывшего генерального директора ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» Алексея Едуша к субсидиарной ответственности на сумму 397,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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В кассационных жалобах ООО КБ «Финансовый стандарт» и конкурсный управляющий заявили, что Алексей Едуш причинил убытки своими противоправными действиями в виде невзыскания дебиторских задолженностей.

Суд признал ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» банкротом в феврале 2023 года. Алексей Едуш является генеральным директором предприятия с 2013 года по настоящее время.

Управляющий обратился с заявлением о взыскании с Алексея Едуш убытков, ссылаясь на то, что после получения документации от бывшего руководителя должника конкурсному управляющему стало известно, что должник в лице директора совершил сделки, задолженность по которым не взыскана. В результате этого срок исковой давности истек, что уменьшает конкурсную массу

должника и лишает кредиторов на получение удовлетворения своих требований.

«Поскольку судом не установлены все фактические обстоятельства для правильного рассмотрения спора, обжалуемые судебные акты следует отменить, а дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» зарегистрировано в Таганроге в 1993 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредитель — АК «Форсетия Вентчерз Лимитед» (Кипр). Убыток компании в 2022 году составил 1,2 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области признал ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» банкротом в феврале 2023 года. Инициатором банкротства предприятия стала Мария Аршинникова из-за долга в размере 350 тыс. руб.

Тат Гаспарян