Жительница Шушар стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации пяти иностранцев

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, следствием было установлено, что собственница квартиры в поселке Шушары в разные даты 2024 года предоставила в органы по вопросам миграции сведения о регистрации на своей жилплощади пяти иностранцев, которые по факту не имели намерения проживать там. Таким образом женщина поставила их на миграционный учет фиктивно, уточнило следствие.

Уголовное дело было возбуждено по трем эпизодам по ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранных граждан) и двум — по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания в жилом помещении).

Подозреваемой предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отметили в Следкоме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция нашла 50 мигрантов при проверке в частном секторе поселка Усть-Луга.

Андрей Цедрик