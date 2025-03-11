Назначена первый замглавы минтарифов Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона. Это Екатерина Черепанова, ранее занимавшая пост замминистра. Постановление главы региона от 10 марта опубликовано на портале правовой информации.

Екатерина Черепанова работает в минтарифов Челябинской области с 2008 года. В том числе она возглавляла отдел регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий. В 2018 году госпожа Черепанова заняла должность заместителя министра.

Предыдущий первый замминистра тарифного регулирования Антон Дрыга в октябре 2024 года, а бывшая глава ведомства Татьяна Кучиц в сентябре заняла пост заместителя губернатора Челябинской области.