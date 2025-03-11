«Ураласбест» переведет сотрудников на трехдневную рабочую неделю

Сотрудников комбината «Ураласбест» (Асбест, Свердловская область) переведут на трехдневную рабочую неделю, сообщили работники предприятия порталу Е1. По их словам, переход на новый график приведет к сокращению зарплат, которые и так не являются высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Работники выразили недовольство, так как их доходы могут уменьшиться на 30%, из-за чего часть из них будет получать минимальный заработок, некоторые уже начали задумываться об увольнении. В компании порталу Е1 пока не ответили.

Комбинат «Ураласбест» расположен в Асбесте и работает на базе Баженовского месторождения. Предприятие занимается добычей хризотила, производством нерудных строительных материалов, кровельных и фасадных изделий, а также выпуском теплоизоляции. Генеральный директор комбината Юрий Козлов является одним из учредителей предприятия. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году выручка составила 18,4 млрд руб., а прибыль — примерно 2,1 млрд руб.

Ирина Пичурина