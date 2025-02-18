Мошенники похитили у жителей Тюменской области более 46 млн рублей за неделю

За минувшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стал 101 житель Тюменской области, общая сумма похищенных средств превысила 46 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшая сумма, похищенная за неделю, составила 4,7 млн руб. Житель Тюмени, получив звонок от неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ, перевел эту сумму на «безопасные счета», чтобы предотвратить несанкционированное снятие денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), расследование которого находится на контроле прокуратуры Ленинского административного округа Тюмени.

Напомним, в начале февраля в Тюменской области от действий интернет-мошенников пострадали 93 человека. Общая сумма украденных денег составила свыше 31,5 млн руб. Наибольший ущерб в 5 млн руб. был нанесен жителю Сорокинского района, которого убедили инвестировать в фейковую виртуальную биржу.

Полина Щуцкая