В больнице умер подросток, раненный при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при ударе армии Украины по торговому центру в Беловском районе погибли две женщины, мужчина и 18-летний подросток.

В первом сообщении господин Хинштейн написал, что всего ранения получили девять человек, среди которых были четверо подростков четверо подростков. Пострадавшие были доставлены в местную ЦРБ, а затем их санавиацией должны были доставить в областную клиническую больницу.

«К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек… Искренне скорбим вместе с родными и близкими»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Торговый центр «Добрыня» расположен на улице Журавского, дом 81. Слобода Белая, административный центр Беловского района, находится примерно в 80 км к юго-западу от Курска. По словам господина Хинштейна, ВСУ нанесли удар вечером 10 марта, когда люди пришли за покупками после работы. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).