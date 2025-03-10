СКР возбудил дело о теракте по факту обстрела торгового центра в Курской области

Обстрел ВСУ торгового центра «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, в результате которого три человека погибли и девять получили ранения, Следственным комитетом России квалифицирован как теракт — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению»,— заявила представитель СКР Светлана Петренко, слова которой приводятся в пресс-релизе ведомства.

Как сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, удар по торговому центру был нанесен вечером 10 марта, когда люди пришли за покупками после работы. Среди девяти пострадавших — четверо подростков 13-14 лет, их ранения не тяжелые.