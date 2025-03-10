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Коммерсантъ FM
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Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По предварительным данным, три мирных жителя погибли. Девять человек получили ранения, среди них — четверо подростков 13–14 лет, уточнил господин Хинштейн. У всех пострадавших подростков ранения нетяжелые, добавил он.

«В настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу»,— сказано в сообщении врио губернатора в Telegram. Господин Хинштейн отметил, что на месте происшествия находится глава Беловского района Николай Волобуев, а также другие должностные лица.

Александр Хинштейн заверил, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Торговый центр «Добрыня» расположен на улице Журавского, дом 81. Слобода Белая, административный центр Беловского района, находится примерно в 80 км к юго-западу от Курска.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 21 февраля при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в поселке Глушково погиб мужчина 1959 года.

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Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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