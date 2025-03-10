Три человека погибли при ударе ВСУ по торговому центру в Курской области

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По предварительным данным, три мирных жителя погибли. Девять человек получили ранения, среди них — четверо подростков 13–14 лет, уточнил господин Хинштейн. У всех пострадавших подростков ранения нетяжелые, добавил он.

«В настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь. В ближайшее время силами санавиации они будут доставлены в областную клиническую больницу»,— сказано в сообщении врио губернатора в Telegram. Господин Хинштейн отметил, что на месте происшествия находится глава Беловского района Николай Волобуев, а также другие должностные лица.

Александр Хинштейн заверил, что правительство Курской области окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Торговый центр «Добрыня» расположен на улице Журавского, дом 81. Слобода Белая, административный центр Беловского района, находится примерно в 80 км к юго-западу от Курска.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 21 февраля при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в поселке Глушково погиб мужчина 1959 года.