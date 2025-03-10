Дубровкин Александр Владимирович

Родился в 1971 году в Ташкентской области. Закончил Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола. С апреля по июль 2008 года работал в должности заместителя генерального директора ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова» (УКВЗ). В 2008−2010 годах — заместитель директора ООО «Торговый дом УКВЗ». С 2010 по 2014 год занимал должности директора обособленного подразделения, первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора по стратегическому развитию в ООО «Торговый дом УКВЗ г. Москва». С 2014 года — генеральный директор ООО «ПК Транспортные системы». Женат, двое детей.