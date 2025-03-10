Роботы взаймы

На льготные кредиты для разработчиков промышленных станков и робототехники Минпромторг и Корпорация МСП выделили 3 млрд руб. на 2025 год. Новая программа позволит разработчикам оформить кредит сроком до пяти лет по ставке 5% годовых. Эксперты называют льготные кредиты важной мерой поддержки отрасли, однако предупреждают, что, учитывая масштабы отрасли и потребности МСП, заявленных средств может оказаться недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг совместно с подведомственной Минэкономики Корпорацией МСП (75% у Росимущества, 25% у ВЭБ РФ) запустили с 10 марта программу льготного кредитования для разработчиков решений в области станкостроения и робототехники, сообщили “Ъ” в корпорации. Ее бюджет на 2025 год составил 3 млрд руб., уточнили там. Предприятия смогут получить кредит в дочернем банке Корпорации МСП по льготной ставке от 5% годовых, в размере от 30 млн до 200 млн руб. Максимальный срок финансирования — пять лет. Для инвестиционных проектов предусмотрены «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые позволят покрыть до 50% от суммы кредита, сообщили в Корпорации МСП.

Льготный кредит смогут получить компании, занимающиеся производством металлообрабатывающего оборудования, промышленных инструментов и комплектующих, промышленных роботов и робототехнических устройств, а также продукции в сфере станкостроения. Обязательным условием является наличие продукции компании в советующем реестре промышленной продукции Минпромторга. В министерстве на запрос “Ъ” не ответили.

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Корпорация МСП предоставляет небольшим компаниям (доход до 2 млрд руб. в год) финансовую поддержку через поручительства перед банками-кредиторами, которые покрывают до 50% от суммы кредита небольших компаний. Так, всего малый и средний бизнес привлек в 2024 году 470 млрд руб. при поддержке Корпорации МСП.

Ранее “Ъ” сообщал, что Минпромторг к 1 сентября подготовит федеральный проект по промышленной робототехнике, в который войдут меры поддержки отрасли, в том числе речь идет о помощи компаниям и предприятиям в приобретении промышленных роботов через льготные лизинг и кредитование (см. “Ъ” от 5 июня 2024 года). При этом ранее участники рынка отмечали, что для достижения государственной цели (к 2030 году войти в топ-25 стран—лидеров роботизации с показателем 100 роботов на 10 тыс. человек) отрасли не хватает 20 тыс. специалистов и 800 млрд руб. инвестиций (см. “Ъ” от 15 марта 2024 года).

По данным сервиса по подбору специалистов в области робототехники RoboJobs за прошлый год, совокупный объем выручки 31 компании российского рынка сервисной робототехники к концу 2024 года вырос более чем на 9% год к году и составил 32,1 млрд руб.

Прежде всего такая мера нужна для ускорения процесса производства продукции, считает главный конструктор «Карфидов Лаб» Алексей Карфидов. Когда компания делает опытный образец, который прошел все необходимые испытания, и получает заказ на изготовление партии, первое, с чем она сталкивается — необходимость закупки комплектующих: двигателей, контролеров, а также первичного сырья для производства. «Эти расходы довольно велики, и за счет собственных средств или за счет средств НИОКР их сложно покрыть»,— объясняет он.

«Программа льготного кредитования — важный инструмент поддержки производителей станков и роботов. Однако, учитывая масштабы отрасли и потребности малых и средних предприятий, этих средств явно недостаточно для полноценного покрытия спроса»,— считает директор Университета Иннополис Искандер Бариев. Кроме того, сейчас инициатива больше рассчитана на производства, занимающиеся станками, а не робототехникой, говорит он, также отмечая, что подобную программу было необходимо запускать в прошлом году, с ростом ключевой ставки ЦБ: «Сейчас из-за ожидания льготных кредитов началась остановка внедрения роботов на производства, что в дальнейшем может привести к повышению цен на робототехнические проекты в целом».

Татьяна Исакова