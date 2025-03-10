В Верхней Пышме построят центр «Мир в огне», посвященный Второй мировой войне

В Верхней Пышме (Свердловская область) построят выставочный центр «Мир в огне», посвященный истории Второй мировой войны. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе музейного комплекса, Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство нового выставочного центра. Также на территории запланирована гостиница, фасад которой будет выполнен с панорамным остеклением и отделкой «медными» композитными панелями.

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«Новая экспозиция расскажет о значимых моментах того переломного периода, который повлиял на ход развития многих государств, поколений, изменил мироустройство. Сроки строительства нового Выставочного центра не определены»,– рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе комплекса. Там отметили, что «Мир в огне» — рабочее название будущего музея.

В компании DBC Construction, которая занималась проектом, рассказали, что строительство нового выставочного центра запланировано для создания полномасштабной экспозиции, посвященной истории Второй мировой войны, а также модернизации гостевой инфраструктуры музейного комплекса. по данным DBC, общая площадь застройки составит 28 тыс. кв. м, площадь здания — 49 тыс. кв. м. Высота потолка в интерьерном пространстве выставочных залов — 22 м, гостиничный блок будет состоять из шести этажей.

«Новое архитектурно-выставочное пространство "Мир в огне", в отличие от других музеев, посвященных Великой Отечественной войне или Второй мировой войне, отражает основные вехи самого глобального вооруженного конфликта через широкую панораму боевых действий 1930-1940-х гг. на территории от Испании до Китая и от Норвегии до Эфиопии. Название выставочного центра символически отражено в экстерьере, центром притяжения которого является металлический глобус, отражающий конструкцию мультимедийной видеоленты, демонстрирующей документальные исторические кадры»,— говорится в сообщении компании.

Новое здание будет иметь плоскую кровлю и три купольных световых фонаря для экспозиции самолетов, танков и другой военной техники, а также смоделированных батальных сцен. «Размеры и форма световых куполов на кровле позволяют увидеть парящие самолеты как бы на фоне неба, что добавляет экспозиции большую реалистичность»,— сообщили в компании.

Как отметил директор музейного комплекса Николай Резинских, при проектировании были выполнены все требования эксплуатирующих организаций — музея, гостиницы, организаций общественного питания и торговли. В музее также уточнили, что в настоящее время музейный комплекс реализует большое количество проектов, приоритетным из которых является реставрация космического корабля «Буран» и строительство павильона для его экспонирования.

Мария Игнатова