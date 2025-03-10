В Бугульме полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который скрывался от правоохранительных органов. Его обвиняют в поджоге дома своей сожительницы, ущерб от которого превысил 2,2 млн руб. Об этом сообщает МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме задержали мужчину, спалившего дом сожительницы с ущербом в 2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Бугульме задержали мужчину, спалившего дом сожительницы с ущербом в 2 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в прошлом году обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за конфликта с сожительницей поджег ее дом.

В ноябре 2024 года против задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

После первоначального задержания и признания вины мужчина нарушил меру пресечения (подписку о невыезде и надлежащем поведении) и скрылся.

В ходе разыскных мероприятий подозреваемый был обнаружен в автобусе по маршруту Москва — Воронеж. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Следствие готовит ходатайство о его аресте, проводятся дополнительные процессуальные действия.

Артём Дергунов