Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о роботе-пылесосе с манипулятором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Леви, Коммерсантъ FM Фото: Александр Леви, Коммерсантъ FM

В России представили робот-пылесос с механической рукой, которая может убирать носки, игрушки и другие некрупные предметы. Модель Saros Z70 с манипулятором OmniGrip была анонсирована еще в начале года на выставке бытовой электроники CES в Лас-Вегасе. На презентацию в России она добралась в составе других новинок бренда Roborock. Среди них модели с двойной защитой от спутывания волос и шасси, которое автоматически регулирует высоту для разных типов покрытий, беспроводные аппараты с автоматической самоочисткой и сушкой горячим воздухом. Но ползающий кругляш с выдвижной механической рукой — это, без сомнений, хедлайнер линейки устройств.

OmniGrip запускается автоматически. Как только пылесос распознает на пути предметы вроде полотенец, носков, скомканной бумаги или игрушек, он извлекает свой складной манипулятор с клешней, затем подбирает объект и отвозит в специальное отдельное место. Это может быть и как выбранная пользователем локация, так и корзина с QR-кодом, которую робот распознает. Кстати, эту емкость производитель обещал выдавать в подарок будущим покупателям новинки в России.

Управлять механизмом OmniGrip владелец может и вручную, в мобильном приложении. То есть самостоятельно решать, что перенести, а что оставить на месте. Кроме ограничения хвата существует заявленная грузоподъемность манипулятора — 300 г. Такой вес, похоже, был выбран для снижения гарантийной нагрузки, то есть для спокойствия самого вендора, ведь реальный показатель выше. Представители китайской компании рассказали мне, что в тестах им удавалось поднимать объекты массой до 700 г.

Для безопасности самого пылесоса есть несколько камер, оценивающих обстановку вокруг робота, над ним, в том пространстве, где проходят перемещения манипулятора, и даже в самой механической руке есть камера, чтобы отслеживать контакт с объектом, который можно поднимать в режиме управления, рассказали создатели. А активному пользователю, скорее всего, придется перемещать что-то самому, например, провода, потому что перечень автоматически убираемых объектов небольшой. Возможно, это будет и деликатное беспокойство спящего домашнего животного. Сам Roborock Saros Z70 питомцев распознает, но всегда аккуратно, на расстоянии примерно в 10 см объезжает их.

В продажу робот-пылесос с манипулятором должен поступить в конце весны-начале лета.

Александр Леви