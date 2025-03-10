УФАС просит суд отменить торги по застройке участка под Уфой

Арбитражный суд Башкирии назначил на 17 марта заседание по иску республиканского управления Федеральной антимонопольной службы к администрации Уфы, ООО «Специализированный застройщик "Рассветы"» о признании недействительным договора о комплексном развитии незастроенной территории,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

расположенной вблизи поселка Атаевка и применении последствий недействительности сделки. Детали иска в материалах дела не указаны. По ходатайству УФАС суд приостановил исполнение спорного договора.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе «Рассветы» стали победителями торгов администрации Уфы на право заключения договора комплексного развития незастроенной территории возле Атаевки общей площадью 122,6 га. По условиям конкурса минимальный объем финансирования работ застройщиком должен был составить не менее 34,2 млрд руб., «Рассветы» предложили 36,37 млрд руб. Претендент на заключение договора развития территории должен был гарантировать наличие у него 178,8 млн руб. для строительства детского сада на 90 мест — компания заявила о наличии у нее 200 млн руб. Также инвестор подтвердил, что у него имеется оборудование для производства товарного бетона и спецтехника.

Срок реализации проекта — 15 лет с момента заключения договора. Предельный объем жилищного строительства — 390,3 тыс. кв. м.

ООО СЗ «Рассветы», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2024 года. Компания является заказчиком-застройщиком, генеральным подрядчиком. Принадлежит (через ООО «Специализированный застройщик "Строитэк"») Рустаму Аннамурадову и Рустему Каримову.

Олег Вахитов