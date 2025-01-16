Компания «Строитэка» застроит 123 га земли возле трассы Уфа — Оренбург

Администрация Уфы намерена заключить договор комплексного развития незастроенной территории около деревни Атаевки с ООО СЗ «Рассветы», следует из сообщения на официальном сайте торгов. Конкурс на право застраивать участок признан несостоявшимся— компания стала его единственным участником.

Площадь территории развития — 122,6 га. Она расположена на юго-восточной окраине деревни Атаевки вблизи трассы Уфа — Оренбург. На противоположной стороне трассы — территория международного аэропорта «Уфа». Участок граничит с жилой застройкой и озером Бобровским, рекой Уршак и дорогой из Атаевки на Камышлинский мелькомбинат.

По условиям конкурса минимальный объем финансирования работ застройщиком должен составить не менее 34,2 млрд руб., предложение участника составило 36,37 млрд руб. Претендент на заключение договора развития территории должен обладать как минимум 178,8 млн руб. для гарантии строительства детского сада на 90 мест — компания заявила о наличии у нее 200 млн руб. Также инвестор подтвердил, что у него имеется оборудование для производства товарного бетона и спецтехника.

Срок реализации проекта — 15 лет с момента заключения договора. Предельный объем жилищного строительства — 390,3 тыс. кв. м. Размер задатка составлял 2,5 млн руб.

ООО СЗ «Рассветы», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2024 года. Компания является заказчиком-застройщиком, генеральным подрядчиком. Принадлежит (через ООО «Специализированный застройщик "Строитэк"») Рустаму Аннамурадову и Рустему Каримову.

Майя Иванова