Обвиняемого в похищении людей арестовали в Нижегородской области

Двоих человек похитили в Нижегородской области в конце февраля. Как сообщили в Ардатовском районном суде, 8 марта обвиняемого в совершении преступления арестовали до 5 мая включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фигуранта обвиняют по п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в отношении двух или более лиц).

Как полагает следствие, 28 февраля в составе группы лиц он похитил мужчину и женщину из их дома, погрузил в автомобиль и отвез на скотоводческую ферму, где незаконно удерживал.

Обвиняемого задержали 7 марта. Потерпевшая освобождена, местонахождение второго похищенного человека пока не установлено.

Вину в преступлении задержанный не признал. Суд решил его арестовать, посчитав, что на свободе он может скрыться, а также угрожать потерпевшей и свидетелям. Постановление об аресте в законную силу не вступило.

В региональном СУ СКР уточнили, что потерпевших похитили из дома на улице Восточной деревни Беляево Ардатовского округа.

Галина Шамберина