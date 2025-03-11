Михаил Врубель на энцефалограмме

В феврале в журнале Springer Nature вышла английская версия статьи, написанной сотрудниками ИЭФБ РАН, Центра мультимедиа Русского музея и галереи «Мансарда художников». Это первая в РФ научная публикация по нейроэстетике на основе данных ЭЭГ, собранных в музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки «Михаил Врубель», посвященной 165-летию со дня рождения художника, в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Михаил Врубель», посвященной 165-летию со дня рождения художника, в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В статье представлены результаты исследования биоэлектрической активности (ЭЭГ) мозга человека в естественных условиях посещения музейной экспозиции. Исследование проходило на выставке работ Михаила Врубеля в Русском музее Санкт-Петербурга. Всего в сравнительном нейроэстетическом исследовании приняли участие 28 человек — 12 мужчин и 16 женщин, 10 из них были художниками, остальные — нет. Во время посещения выставки испытуемые в течение трех минут рассматривали каждую из картин и, нажимая на кнопку, оценивали от 1 до 10 субъективную эстетическую «привлекательность» полотен. В это время ученые регистрировали волны ЭЭГ каждого участника.

Исследование показало различие реакций художников от нехудожников при просмотре и субъективной оценке произведений живописи. Ученые полагают, что различия в зонах лобной коры могут быть связаны с большей вовлеченностью системы вознаграждения при восприятии эстетически приятных полотен, а различия в теменных и задневисочных зонах — с продолжающимся зрительным синтезом и повторным анализом (более продолжительным зрительным вниманием) при восприятии субъективно менее привлекательных картин.

Исследование выполнено благодаря взаимодействию сотрудников Центра мультимедиа Русского музея, ИЭФБ РАН, методологической (аппаратно-программной) и информационной поддержке ООО «Мицар» и картинной галереи «Мансарда художников».

Авторы выражают благодарность всем участникам исследования.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки