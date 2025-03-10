В Уфе ночью под землю провалилась Lada Kalina

В Уфе в ночь на понедельник у дома 193/1 по Интернациональной улице просел грунт, из-за чего под землю ушел автомобиль Lada Kalina, сообщила пресс-службу управления гражданской защиты Уфы. При инциденте никто не пострадал.

«Опасный участок диаметром 7 м и глубиной 8 м огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли»,— говорится в пресс-релизе.

Автомобиль получил повреждения. Причина инцидента устанавливается. Несколько припаркованных поблизости машин переместили.

Наталья Балыкова