Мем, который зашел далеко: SHAMAN и Екатерина Мизулина объявили себя парой

«Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся, и мы вместе!» — сообщил в воскресенье певец Ярослав Дронов (SHAMAN), стоя на сцене с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. «Да»,— улыбаясь, подтвердила госпожа Мизулина. «Она сказала "да"!» — торжествующе воскликнул господин Дронов и страстно поцеловал госпожу Мизулину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Исполнитель и общественница впервые пересеклись на публике в 2023 году. Оба они были крайне популярны в интернете. В образе певца был заложен конфликт между строгими патриотическими песнями и нарочито сексуальным имиджем (одна только любовь к кожаной одежде и микрофонам чего стоит). Глава Лиги точно так же воплощала консервативность, патриотизм и, скажем осторожно, внешность идеальной блондинки. Фактически SHAMAN и Мизулина были не живыми людьми, а мемами.

Из всех искусств в последние годы важнейшим являются фанфики — творчество поклонников о личной жизни своих кумиров. В этой среде есть термин «шипперить», то есть фантазировать о романтических отношениях двух любимых персонажей. Не будет преувеличением сказать, что SHAMAN'а и Екатерину Мизулину шипперили всем рунетом. Они прекрасно это понимали и постоянно подливали масла в огонь: выкладывали совместные фотографии, записывали романтические кружочки в Telegram, а в январе 2025 года даже поцеловались на встрече с ликующими школьниками. Ситуацию еще можно было отыграть назад — сказать, что поцелуй был шуткой над поклонниками. Но воскресный концерт окончательно свел два мема в один. Будет ли он столь же популярным — покажет время.

Александр Черных