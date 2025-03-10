Капвложения концентрируются

Росстат подтвердил рост капитальных инвестиций компаний (без учета МСП) в 2024 году на 7,4% (9,8% годом ранее) и обновил данные: в третьем квартале рост составлял 5,7% (5,1% — по предыдущей оценке), во втором — 8,7% (8,3%), в первом — 14,8% (14,5%). Оценки Росстата с учетом сезонности фиксируют стабилизацию быстрого роста капвложений на уровне, превышающем средний за 2021 год почти на 30% (см. график).

В структуре за год выросли доли вложений в машины и оборудование (на 1,8 процентного пункта, п. п., до 36,2%) и интеллектуальную собственность (на 0,4 п. п., до 7,5%). По сравнению с 2023 годом увеличились покупки основных средств, бывших в употреблении, до 956,8 млрд руб. (с 744,2 млрд руб. в 2023 году). В источниках инвестиций за год, как и ожидалось, выросли доли собственных средств (на 3 п. п., до 56,7%), банковских кредитов (на 1 п. п., до 10,9%) и займов других организаций (на 1,6 п. п., до 8,8%). Среди отраслей наибольший структурный сдвиг произошел в пользу добычи и переработки нефти и газа и обработки и ИКТ, связанных с ВПК. Вложения в добычу выросли на 22,9%, в выпуск кокса и нефтепродуктов — на 23,9%, что увеличило их долю во всех капвложениях до 11,6% (на 1,3 п. п.) и до 2,2 (на 0,3 п. п.). Инвестиции в обработку выросли за год на 22,4%, до 18,7% (плюс 1,4 п. п.), в лидерах, кроме нефтехимии, остаются химия (42% роста), выпуск готовых металлических изделий (30,6%); компьютеров, электроники и оптики (48,7%). Быстро (27%) росли вложения в ИКТ и розничную торговлю (41%).

«Локомотивами роста стали обрабатывающие отрасли и IT-сектор, то есть отрасли, направленные на формирование экономики предложения»,— считает замглавы Минэкономики Полина Крючкова. Впрочем, другие аналитики уверены, что в условиях замещения иностранных инвестиций произведенные в 2024 году вложения малопроизводительны (см. “Ъ” от 11 февраля), а росту производительности мешают неопределенность, высокие банковские ставки, дефицит оборудования и сырья и постепенное сжатие прибыли в экономике. В феврале 2025 года, по опросам ИНП РАН, инвестпланы в промышленности снизились до минимума с марта 2022 года Однако целевой прогноз Минэкономики по росту инвестиций в 2025 году — лишь 2,1%, а рост должен поддержать отдельный федеральный проект нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», напоминает госпожа Крючкова.

Артем Чугунов