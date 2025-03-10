Арест вышел за срок давности

В Тверском суде Москвы стартовал процесс по делу в отношении пяти бывших руководителей обанкротившегося банка «Таурус», которые обвиняются в хищении средств из кредитного учреждения в размере 273 млн руб. и их отмывании. Впрочем, судебное разбирательство может прекратиться, едва начавшись: через считаные дни истечет срок давности привлечения фигурантов к уголовной ответственности. А пока суд освободил их из-под стражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Это уже не первое уголовное дело, в котором фигурирует банк «Таурус», который в свое время был задействован в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу миллиардов рублей за границу. Большое «банковское» расследование СКР начал еще в феврале 2016 года, а лицензии кредитное учреждение лишилось годом ранее из-за проведения сомнительных транзитных операций по незаконному выводу средств за рубеж в крупных объемах. С тех пор по различным эпизодам махинаций со средствами банка были осуждены как организаторы преступлений, так и рядовые исполнители.

На этот раз перед судом предстали проходившие ранее свидетелями по «большому» делу бывший бенефициар «Тауруса» Валерий Толкачев, его супруга Ирина, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка, экс-руководители петербургского и столичного филиалов Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, а также бывший предправления Андрей Подгорнов. Последний, кстати, незадолго до возбуждения в сентябре 2023 года этого дела вышел условно-досрочно из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу невозвратных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. в том же «Таурусе».

Дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в банке СКР возбудил по материалам ГУЭБиПК МВД. Следствие завершилось в сентябре 2024 года, после чего обвинительное заключение вместе с 84 томами дела было направлено в Генеральную прокуратуру РФ. Однако замгенпрокурора Анатолий Разинкин отказался его утверждать, посчитав, что представленные в деле доказательства обвинению соответствуют не полностью. Впрочем, на устранение недостатков следствию хватило восьми дней.

Изначально в материалах дела говорилось, что фигуранты с октября 2013 года по март 2015 года выдали почти двум десяткам фиктивных фирм около 30 заведомо невозвратных кредитов на 722,7 млн руб. и $2,3 млн. Впрочем, по словам адвокатов, сейчас в деле осталось лишь шесть эпизодов растраты на 273 млн руб. В окончательной редакции фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата в особо крупном размере и легализация незаконных доходов).

На предварительном заседании поддерживающая обвинение помощник прокурора Тверского района ходатайствовала о продлении на полгода меры пресечения находившимся под стражей Валерию Толкачеву, Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко. Это требование она мотивировала обычными в таких случаях аргументами: оказавшись на свободе, фигуранты, осознавая тяжесть предъявленного им обвинения, могут скрыться, оказать давление на свидетелей или иным способом затруднить ход процесса.

Защита против удовлетворения ходатайства возражала. По словам адвокатов, прокурор не привела никаких доказательств, подтверждающих намерения подсудимых скрыться или препятствовать судебному разбирательству. Защитники указывали, что их клиенты, еще будучи свидетелями по другим эпизодам хищений, при желании могли уничтожить доказательства или уехать за границу, но не делали этого. Но ключевым аргументом адвокатов стало то обстоятельство, что по предъявленным подсудимым статьям УК РФ на днях истекает десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности, и они будут ходатайствовать о прекращении их дела. Согласно же УПК, в таком случае продление срока содержания под стражей недопустимо, если обвиняемым не грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Председательствующая согласилась с защитой и отклонила требование прокурора о продлении срока ареста. Конвоиры сняли с троих подсудимых наручники, и банкиры расселись в зале рядом со своими адвокатами.

Подсудимые вину не признают. Так, адвокат Александр Ильин, представляющий интересы Валерия Толкачева, заявил “Ъ”, что не усматривает в материалах дела «подтверждения связи подзащитного с компаниями, задействованными в выводе банковских средств, а кроме того, так и осталось неясно, каким образом выведенные средства перешли во владение подсудимых». Последнее обстоятельство, отметил защитник, говорит «об отсутствии корыстного умысла подзащитных, что ставит под сомнение факт совершения вмененных им в вину деяний». Наконец, по словам адвоката Ильина, у защиты имеются выписки по счетам фигурирующих в деле компаний, из которых следует, что те осуществляли реальную хозяйственную деятельность, а значит, «никак не могут считаться фиктивными».

Алексей Соковнин