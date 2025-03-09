Как ВСУ оказывались в котлах

Изваринский (Южный) котел. В июне 2014 года украинские войска численностью 4–5 тыс. человек начали наступление на юге ДНР вдоль границы с Россией — от Амвросиевки в направлении Изварино. Продвинувшись на расстояние более 100 км, ВСУ не смогли закрепиться на близлежащих высотах и взять под контроль основные транспортные магистрали. В результате в июле силам ДНР удалось перерезать вытянувшуюся в направлении границы «клешню» в нескольких местах, в том числе в районе стратегически важной высоты Саур-Могила. В начале августа ВСУ смогли деблокировать котел, и часть подразделений под огнем артиллерии вышла из окружения. Погибли до 3,5 тыс. украинских военнослужащих.

Иловайский котел. 10 августа 2014 года до 1,2 тыс. бойцов ВСУ начали наступление на Иловайск — крупный железнодорожный узел в ДНР. После трех недель боев украинским силовикам удалось занять часть города, но они оказались окружены. При выходе из Иловайска ВСУ потеряли более 900 человек. К 3 сентября группировка украинских сил была ликвидирована.

Дебальцевский котел. В феврале 2015 года силы ДНР и ЛНР перекрыли стратегически важную трассу Бахмут—Дебальцево, что нарушило снабжение украинских войск в Дебальцево, которое ВСУ контролировали с 28 июля 2014 года. В окружение попали от 6 тыс. до 8 тыс. украинских военнослужащих. 15 февраля 2015 года вступило в силу соглашение о прекращении огня, но бои продолжались. 18 февраля остатки украинских формирований вышли из Дебальцево, потери ВСУ составили до 3,5 тыс. человек.

Мариупольский котел. В ходе наступательных операций российских войск на первом этапе СВО Мариуполь был полностью окружен к 11 марта 2022 года. В городе оказалась блокирована группировка численностью около 8,1 тыс. человек — несколько бригад ВСУ и нацгвардии Украины, включая националистический батальон «Азов» (признан террористическим в России и запрещен). Ожесточенные бои продолжались до 20 мая 2022 года и завершились сдачей в плен около 2,5 тыс. бойцов, находившихся на территории завода «Азовсталь». По данным Минобороны РФ, были убиты более 4 тыс. солдат противника.