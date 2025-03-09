Защита Елены Золотаревой обжаловала решение о слушании дела в Краснодаре

В Верховный суд РФ поступила жалоба на решение о рассмотрении дела экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой в Первомайском районном суде Краснодара. Информация об этом появилась в картотеке Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области расследовали более полутора лет. В конце 2024 года материалы были переданы в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура заявила о необходимости перенести их рассмотрение в другой регион из-за наличия у фигурантов дела связей в судебной системе Ростовской области. В январе Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение о передаче дела в Первомайский райсуд Краснодара.

Вместе с Еленой Золотаревой судить будут ее заместителя Татьяну Юрову. Также на скамье подсудимых находятся экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочного представителя Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Их обвиняют в передачи и получении взяток.

Кристина Федичкина