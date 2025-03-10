Уголь подешевел на экспорт

Экспортные цены на все виды российского угля снизились к концу зимнего периода. На фоне профицита на мировом рынке и снижения производства стали в Китае аналитики ждут сохранения негативного тренда в течение всего года. Российских экспортеров коксующегося угля может поддержать взаимный обмен пошлинами США и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Котировки на все виды российских углей к концу февраля упали до уровня середины 2021 года, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Так, энергетические угли на базисе FOB Дальний Восток подешевели до $56–83 за тонну в зависимости от калорийности. Цены на металлургические угли снизились до $113–114 за тонну в зависимости от марки. Опрошенные “Ъ” угольные компании не ответили на вопросы.

Предстоящий период межсезонья и возможное сокращение китайского импорта угля не добавляют уверенности на рынке, отмечается в обзоре ЦЦИ. Директор ЦЦИ Евгений Грачев ожидает, что негативный тренд будет продолжаться весь 2025 год в условиях профицита энергетического и коксующегося угля на рынке, а также снижения производства стали в КНР на фоне защитных мер стран Юго-Восточной Азии в отношении китайского стального экспорта. По его словам, Китай уже начал сокращать закупки импортного угля на споте, а поставки из США перенаправляются с рынка КНР в Индию. Улучшения на рынке могут начаться только при сокращении предложения, прогнозирует господин Грачев. Также разворот цен может случиться, если страны, активно инвестирующие в альтернативные источники энергии, сдвинут свои планы дальше по времени, отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец. Но, указывает она, до сих пор о подобных намерениях не сообщалось.

Погрузка угля на сети ОАО РЖД с начала 2025 года растет на низкой базе прошлого года, когда показатель сократился на 5,4%, до 331,4 млн тонн. В январе погрузка выросла на 2,1% год к году, в календарном феврале — на 3,2%. Но при выравнивании февраля 2024 года до 28 дней наблюдается незначительный рост на 0,2%. По информации “Ъ”, среднесуточная погрузка угля в феврале была выше февраля минувшего года на 1%, экспорт — на 4%. В направлении портов Дальнего Востока отгрузки увеличились на 1%.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов прогнозирует, что цены на энергетические угли будут демонстрировать негативный тренд как минимум до 2027 года. По его словам, Индия и Китай наращивают внутреннюю добычу и не торопятся отменять импортные пошлины для российского угля и перспектива ослабления антироссийских санкций туманна. Кроме того, обостряется конкуренция за китайский рынок: Монголия планирует увеличить свои поставки угля в КНР в ближайшие годы до 100 млн тонн год, указывает господин Котов.

Дополнительное давление на маржу экспортеров оказывает укрепление рубля в последние месяцы, говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. По итогам 2024 года Росстат оценивал долю убыточных компаний угольной отрасли в 53,3%. Учитывая текущие ценовые тенденции, показатель сохранится на сопоставимом уровне по итогам первой половины 2025 года, считает Мария Коломиец.

Кризисные явления коснулись и прежде более стабильного сегмента коксующегося угля. Как поясняет Александр Котов, рынок металлургического угля более предсказуемый, так как существует зависимость определенных компаний — потребителей и их доменных печей от конкретных марок с определенным набором характеристик. Но спрос на металлопродукцию падает, что оказывает давление на цены на уголь, указывает аналитик. По его прогнозам, цены на коксующийся уголь в РФ во втором квартале также не вырастут из-за неактивного спроса металлургического сектора.

Борис Красноженов считает, что положительным для российских экспортеров коксующегося угля может стать введение Китаем в начале февраля импортной пошлины на американский уголь в 15% в ответ на ограничительные меры США в отношении китайских товаров. На российский уголь в КНР действует импортная пошлина в 3–6%. Кроме того, наращивает закупки угля Индия — привлекательный рынок для российских поставщиков, отмечает аналитик. По итогам января 2025 года страна увеличила импорт коксующегося угля до 5,2 млн тонн, что на 47% больше, чем в декабре, и стало максимумом за полгода. Господин Красноженов добавляет, что в значительном сокращении выплавки стали в Китае в ближайшее время есть сомнения, а Индия заявляет планы утроения производства стали на горизонте 2030–2032 годов.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина