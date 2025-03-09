Володин: Франция нарушает международное право, спонсируя ВСУ за счет активов РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Франции профинансировать ВСУ за счет замороженных российских активов «нарушает все нормы международного права». О том, что Париж передаст Киеву €195 млн на нужды ВСУ из замороженных активов России, заявлял министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Говорил уже это на днях на фоне аналогичных действий британских властей: отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется. Это касается всех европейских клептократов, кто решит продолжить преступную практику присвоения чужого»,— передает сообщение господина Володина пресс-служба Госдумы.

5 марта в обращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы, добавив, что Европе нужен общий «атомный зонтик», чтобы предотвратить возможные риски.

Подробнее о политике Франции в отношении России — в материале «Ъ» «У Франции разыгрались вооружения».