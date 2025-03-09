Франция направит Украине оружия на €195 млн из доходов от замороженных активов РФ

Франция предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн, сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню в интервью Tribune Dimanche. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Лекорню

Фото: Yves Herman / Reuters Себастьен Лекорню

Фото: Yves Herman / Reuters

Господин Лекорню уточнил, что финансирование пойдет на поставки снарядов калибра 155 мм и планирующих бомб AASM для истребителей Mirage 2000. Он пообещал ускорить передачу Украине старой военной техники, включая танки AMX-10RC и бронированные машины VAB.

С февраля 2022 года в западных странах заблокировано примерно €300 млрд. Около €200 млрд находит на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.