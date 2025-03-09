Жительницу Ижевска подозревают в регистрации четырех мигрантов за деньги

30-летнюю жительницу Ижевска подозревают в фиктивной постановке на учет четырех мигрантов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Установлено, что в сентябре 2024 года она за деньги зарегистрировала женщину и троих детей, не намереваясь предоставить им жилье.

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Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Максимальное наказание за данное преступление — до пяти лет лишения свободы.