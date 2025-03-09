Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительницу Ижевска подозревают в регистрации четырех мигрантов за деньги

30-летнюю жительницу Ижевска подозревают в фиктивной постановке на учет четырех мигрантов, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Установлено, что в сентябре 2024 года она за деньги зарегистрировала женщину и троих детей, не намереваясь предоставить им жилье.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Максимальное наказание за данное преступление — до пяти лет лишения свободы.