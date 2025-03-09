Владелец «Волгонефть-212» оценил стоимость затонувшего танкера в 200 млн руб.

Собственник затонувшего танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — оценил убытки от потери судна в 200 млн руб. Согласно карточке дела арбитражного суда, собственник судна требует взыскать с ООО «Кама Шиппинг» указанную сумму в виде «убытков, возникших в результате гибели самоходного наливного судна, переданного по договору аренды судна без экипажа (танкер для перевозки нефтепродуктов «Волгонефть-212) от 8 февраля 2016 года». Иск принят к производству, рассмотрение дела назначено на 8 апреля.

Ранее «Ъ» сообщал о подаче иска ООО «Каматрансойл» о взыскании 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг». Иск поступил 28 февраля, спор касается категории экономических правоотношений.

Напомним, ООО «Кама Шиппинг» (Пермь) являлось эксплуатантом танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение 15 декабря 2024 году у берегов Анапы в Черном море. В тот же день в этом районе на мель сел еще один танкер — «Волгонефть-239». Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.

Примечательно, что ООО «Каматрансойл», будучи собственником затонувшего судна, частично контролируется учредителями ООО «Кама Шиппинг». Так, владельцем 33% ООО «Каматрансойл» и 50% ООО «Кама Шиппинг» является Константин Сельков.

Дмитрий Астахов, Пермь