Собственник «Волгонефть-212» взыскивает с эксплуатанта 200 млн рублей

Пермское ООО «Каматрансойл» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг». Согласно картотеки суда, иск поступил 28 февраля, к производству пока не принят. Спор касается категории экономических правоотношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Напомним, ООО «Кама Шиппинг» (Пермь) являлось эксплуатантом танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение 15 декабря 2024 году у берегов Анапы в Черном море. В тот же день в этом районе на мель сел еще один танкер — «Волгонефть-239». Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.

Примечательно, что ООО «Каматрансойл» является собственником затонувшего судна и частично контролируется учредителями ООО «Кама Шиппинг». Так, владельцем 33% ООО «Каматрансойл» и 50% ООО «Кама Шиппинг» является Константин Сельков.

Сейчас в Арбитражном суде Краснодарского края рассматриваются несколько исков вокруг пермского эксплуатанта затонувшего танкера. Так, на нынешней неделе суд признал компанию «Кама Шиппинг» виновной в несоблюдении норм морских классификационных документов, регламентирующих сроки навигации, что могло стать причиной крушения танкера «Волгонефть-212». Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Суда класса «река-море» должны эксплуатироваться с ограничениями по срокам навигации и по районам мореплавания, в частности «Волгонефть-212» может находиться в акватории рек круглый год, а в море — только до 30 ноября.

Дмитрий Астахов, Пермь