Курс доллара. Прогноз на 10–14 марта
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Вторую неделю подряд рубль уступает позиции ведущим мировым валютам. В ходе пятничных торгов внебиржевой курс доллара поднимался выше уровня 90 руб./$, что на 63 коп. выше значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 88 коп., до отметки 89,136 руб./$. Аналитики считают, что наблюдаемое ослабление рубля не больше чем коррекция после нескольких недель сильного укрепления. На будущей неделе поддержку рублю может оказать приближение нового налогового периода и усиление предложения валюты от экспортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|88.00-90.00
|Банк Русский Стандарт
|88.00-90.00
|Банк Зенит
|90.00
|«Цифра банк»
|90.00-95.00
|Консенсус-прогноз *
|90.13
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На рынках по-прежнему преобладает фактор геополитики
После умеренного отката ближе к 90 руб./$ в начале недели к пятнице рубль вновь демонстрирует умеренную динамику к укреплению. Причиной этого движения может выступать умеренное восстановление цен на нефть, последующее за смягчением позиции Трампа в отношении пошлин против мексиканских и канадских товаров, включая энергоресурсы, что снижает риски ухудшения мировой торговли и сжатия спроса. Вместе с тем по-прежнему отсутствует прогресс в переговорах о возобновлении поставок нефти из Иракского Курдистана в Турцию, что снижает риск дополнительного роста предложения и формирования профицита предложения на рынке. Тем не менее эта потенциальная взаимосвязь носит скорее эмоциональный характер, на рынках по-прежнему преобладает фактор геополитики, но мы все же полагаем, что в ближайшие надели эмоциональный фактор ослабнет и рубль продолжит стабилизироваться вблизи экономически обоснованных значений в диапазоне 90–95 руб./$.
Доллар резко сдает позиции из-за опасений для экономики США
Рубль остается стабильным по отношению к большинству валют, несмотря на значительные движения курсов на внешнем рынке. Доллар резко сдает позиции из-за опасений для экономики после выхода слабой статистики по экономике США и введения дополнительных торговых пошлин. Цены на нефть снижаются из-за опасений за будущий спрос и постепенный выход из добровольных ограничений ОПЕК+, однако для рубля это не является краткосрочным фактором давления. В фокусе остается геополитика, поскольку при появлении позитивных сигналов рубль может игнорировать прочие раздражители.
В центре внимания на мировом рынке — общая тональность геополитической риторики
На стороне рубля по-прежнему высокие ставки регулятора и жесткая ДКП. При этом давление на национальную валюту оказывает присущее началу месяца традиционное снижение динамики продаж иностранной валюты со стороны экспортеров. В центре внимания на мировом рынке — общая тональность геополитической риторики, а также итоги выступления Дональда Трампа. Тем временем дополнительное давление на доллар способна оказать свежая экономическая статистика, демонстрирующая охлаждение на рынке труда США и резко выросшее сокращение рабочих мест в феврале. При этом оптимизма мировым позициям доллара могут добавить данные по расширению сферы услуг в США. Евро также под давлением от перспектив торговых пошлин. В центре внимания — решение ЕЦБ понизить ставки, а также публикация ухудшенных прогнозов по росту ВВП на 2025 и 2026 годы.
Экспортеры могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца
В конце недели появились сигналы к возможному укреплению курса рубля. Отчасти этому способствовала стабилизация нефтяных котировок Brent около $70 за баррель. Однако наиболее важный фактор — высокий спрос на рублевые активы, в частности ОФЗ, который продолжал подпитываться ожиданиями снижения геополитических рисков и торможения инфляции. Так, индекс RGBI на текущей неделе обновил максимумы с середины мая 2024 года. Допускаем, что экспортеры с учетом относительно крепких позиций рубля могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта в середине месяца, что при благоприятном новостном фоне может привести к новой волне укрепления курса в районе 11,5–12 руб./юань. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидацию курса в районе нижней границы текущего диапазона 12–12,5 руб./юань.