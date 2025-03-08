Курс доллара. Прогноз на 10–14 марта

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На рынках по-прежнему преобладает фактор геополитики После умеренного отката ближе к 90 руб./$ в начале недели к пятнице рубль вновь демонстрирует умеренную динамику к укреплению. Причиной этого движения может выступать умеренное восстановление цен на нефть, последующее за смягчением позиции Трампа в отношении пошлин против мексиканских и канадских товаров, включая энергоресурсы, что снижает риски ухудшения мировой торговли и сжатия спроса. Вместе с тем по-прежнему отсутствует прогресс в переговорах о возобновлении поставок нефти из Иракского Курдистана в Турцию, что снижает риск дополнительного роста предложения и формирования профицита предложения на рынке. Тем не менее эта потенциальная взаимосвязь носит скорее эмоциональный характер, на рынках по-прежнему преобладает фактор геополитики, но мы все же полагаем, что в ближайшие надели эмоциональный фактор ослабнет и рубль продолжит стабилизироваться вблизи экономически обоснованных значений в диапазоне 90–95 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар резко сдает позиции из-за опасений для экономики США Рубль остается стабильным по отношению к большинству валют, несмотря на значительные движения курсов на внешнем рынке. Доллар резко сдает позиции из-за опасений для экономики после выхода слабой статистики по экономике США и введения дополнительных торговых пошлин. Цены на нефть снижаются из-за опасений за будущий спрос и постепенный выход из добровольных ограничений ОПЕК+, однако для рубля это не является краткосрочным фактором давления. В фокусе остается геополитика, поскольку при появлении позитивных сигналов рубль может игнорировать прочие раздражители.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В центре внимания на мировом рынке — общая тональность геополитической риторики На стороне рубля по-прежнему высокие ставки регулятора и жесткая ДКП. При этом давление на национальную валюту оказывает присущее началу месяца традиционное снижение динамики продаж иностранной валюты со стороны экспортеров. В центре внимания на мировом рынке — общая тональность геополитической риторики, а также итоги выступления Дональда Трампа. Тем временем дополнительное давление на доллар способна оказать свежая экономическая статистика, демонстрирующая охлаждение на рынке труда США и резко выросшее сокращение рабочих мест в феврале. При этом оптимизма мировым позициям доллара могут добавить данные по расширению сферы услуг в США. Евро также под давлением от перспектив торговых пошлин. В центре внимания — решение ЕЦБ понизить ставки, а также публикация ухудшенных прогнозов по росту ВВП на 2025 и 2026 годы.