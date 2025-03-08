На Кубани более 60% жилья оформляется на женщин

Женщины инициируют большинство сделок по приобретению жилья в южных регионах России, включая Краснодарский край. При этом 60-65% объектов недвижимости оформляются на них, сообщает «РБК ТВ Юг» со ссылкой на директора по продажам «Инсити девелопмент» Ксению Гагарину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперт связывает такое соотношение с несколькими факторами: во-первых, значительная часть сделок осуществляется через ипотечные программы, при этом у мужчин, как правило, кредитная история хуже, чем у женщин, что делает их менее привлекательными заемщиками для банков. Госпожа Гагарина также отмечает, что среди общего количества велика доля сделок с использованием материнского капитала, где обязательным условием является оформление жилья на супругу.

По мнению директора по продажам, подобное соотношение сохранится и в ближайшие годы. Это обусловлено тем, что мужчины чаще анализируют риски при покупке недвижимости и тратят больше времени на принятие решения. Женщины, напротив, проявляют больше решительности и инициативности, что позволяет им быстрее заключать сделки.

Анна Гречко