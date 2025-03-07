После обрушения трибун передвижного цирка под Самарой пострадали пять человек

В Нефтегорске Самарской области вечером 7 марта обрушились шесть рядов во время представления

передвижного цирка. По данным ГУ МЧС России по региону, пострадали пять человек, среди которых трое детей.

Во время обрушения трибун на них находились примерно 20 человек. Все пострадавшие направлены в Нефтегорскую ЦРБ. По уточненным данным районной администрации, пострадали восемь человек, включая четырех детей.

Происшествие произошло во время представления цирка-шапито «Скиф». В настоящее время телефон организации недоступен. СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)

Андрей Сазонов