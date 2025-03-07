Минюст признал иноагентами журналистов Левшица и Гатова

Минюст добавил в перечень иностранных агентов автора Telegram-канала о Грузии Николая Левшица и журналиста Василия Гатова. Также в перечень вошли абхазский журналист и политолог Инал Хашиг, бывший муниципальный депутат из Ленинградской области Антон Климов и блогер Сергей Жирнов, называющий себя «бывшим офицером КГБ».

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Согласно сообщению ведомства, внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

Из реестра также было исключено сообщество «Викимедиа Ру», объединяющее русскоязычных активистов «Википедии». Сообщество объявило о закрытии 19 декабря 2023 года после увольнения из МГУ директора «Викимедиа Ру» Станислава Козловского (иноагент). Он заявил, что в вузе его предупредили о скором внесении в реестр иноагентов и вынудили написать заявление «по собственному». Также из реестра было исключено ООО «Вольные люди», созданное Денисом Константиновым (исключен из реестра иноагентов) и Андреем Афанасьевым (иноагент).

Полина Мотызлевская