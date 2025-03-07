Перевозчик отсудил у владельца самарского центрального автовокзала около 1,7 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области постановил взыскать почти 1,7 млн руб. с АО «Евразийская корпорация автовокзалов», которое владеет Центральным автовокзалом в Самаре. Речь идет о долге, образовавшемся по договору с транспортным перевозчиком. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

«Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самара»,— говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, 1 сентября 2024 года АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА) заключило договор с индивидуальным предпринимателем Николаем Назаровым, который является гендиректором ульяновского ООО «Агат» (занимается регулярными городскими и межмуниципальными транспортными перевозками). По этому контракту у ЕКА образовалась задолженность перед перевозчиком.

В ноябре 2024 года ИП обратился с иском в суд. Изначальная сумма требований составляла более 2,2 млн руб. Позже ее скорректировали и уменьшили.

Георгий Портнов