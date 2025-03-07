«Россети Центр» установили свыше 16 тысяч умных счетчиков в Белгородской области в 2024 году
В 2024 году энергетики филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» смонтировали взамен непригодных к расчетам счетчиков потребителей 16123 интеллектуальных прибора учета электроэнергии.
Главной особенностью умных устройств является возможность в реальном времени контролировать объем потребляемой электроэнергии. Счетчики оснащены функцией дистанционного съема показаний, так что жителям, которым установили такие приборы, теперь не нужно самостоятельно передавать их в сбытовую компанию. Применение функции удаленного сбора данных позволит анализировать режим потребления и более экономно расходовать энергоресурс.