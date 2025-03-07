«Серийным ID Every1 обещает стать в 2027 году»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, что представляет собой концепт электрокара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

Марка VW представила свой бюджетный электромобиль, пока в виде концепта, серийным он обещает стать в 2027 году. Называется ID Every1. Как отрекомендовала сама компания, это «электрическая модель начального уровня». То есть если ты задумал обзавестись машиной на батарейках марки VW, то начинать рекомендуется именно с этого хэтчбека, а дальше можешь пересесть на что-то побольше. Благо, что в том самом 2027-м марка из Вольфсбурга обещает, что у нее в модельной линейке будет целых девять электромобилей.

Какая же цена считается сегодня бюджетной? По версии VW, это €20 тыс., именно столько будет стоить ID Every1. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Если с бензиновыми малолитражками, то очень много. А если, например, с электрическим Renault 4 E-tech, дебютировавшим на рынке совсем недавно, то просто даром, потому что «француз» стоит больше €30 тыс.

Пять дверей, мест в салоне четыре. Объем багажника — 305 л, что в принципе немало для такого крохотного автомобиля. Но если опрокинуть вперед спинки сидений второго ряда и переднего пассажирского кресла, то получается ровная площадка для перемещения весьма габаритных грузов. Радует, что в салоне не только тачскрин по центру торпеды, видны и физические кнопки как на консоли под экраном мультимедиа, так и на рулевом колесе. Сиденья спортивные — подголовники сделаны заодно со спинками кресел.

Электромотор развивает 95 л.с., максимальная скорость 130 км/ч, пробег на одном заряде батареи всего 250 км. Как говорит статистика продаж, спрос на электромобили падает во всем мире, кроме Китая, где любить машины на батарейках заставляет строгое законодательство. Но проектирование и выпуск новой модели автомобиля — история долгая. Очевидно, что задумывалось все еще в те времена, когда будущее виделось зеленым, экологически чистым и в целом беззаботным. Но довести задуманное до конца, независимо от, вероятно, тоже хороший принцип.

Дмитрий Гронский