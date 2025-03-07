Адвокат дошел до президиума ВС РФ в борьбе за мандат Госдумы Вадима Белоусова

Адвокат Игорь Трунов подал в президиум Верховного суда РФ кассационную жалобу на решение об отказе в восстановлении полномочий Вадима Белоусова в должности депутата Госдумы. Его лишили мандата из-за прогулов. Вадим Белоусов не мог посещать заседания, потому что пропал без вести, пишет Игорь Трунов в личном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Адвокат продолжает доказывать, что ВС РФ неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, и это необходимо принять во внимание. Вадим Белоусов, по информации защитника, отсутствовал на заседаниях Госдумы в течение семи дней, а не 30-ти. При этом за год до этого бывшего депутата объявили пропавшим без вести. В таком случае досрочно прекратить полномочия Вадима Белоусова возможно, если в силу вступило судебное решение. Однако на данный момент гражданское дело о признании экс-депутата безвестно отсутствующим находится в производстве. Госдума же приняла постановление о прекращении его полномочий в ноябре 2023 года. Кроме того, отмечает Игорь Трунов, господина Белоусова на заседания не приглашали, «от него не были запрошены объяснения в письменной форме в соответствии с положениями ГД РФ».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Московский городской суд 3 августа 2022 года признал Вадима Белоусова виновным в получении взяток в размере 3,2 млрд руб. Его приговорили к десяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. На оглашение приговора экс-депутат не явился. Он находится в розыске. Вадим Белоусов вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, по данным Генпрокуратуры РФ, является бенефициаром национализированного холдинга «Макфа».

Виталина Ярховска