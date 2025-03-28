Сегодня исполняется 92 года режиссеру, сценаристу, народному артисту РФ Александру Митте

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Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Александр Митта

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Его поздравляет композитор, продюсер, народный артист РФ Игорь Матвиенко:

— Уважаемый Александр Наумович! Хочется избежать банальностей в поздравлении, но понимаю, что за вашу жизнь Вы слышали, наверное, все теплые слова. Могу сказать от себя, что ваши работы, безусловно, повлияли на мое отношение к жизни и творчеству. В ваших лентах так много настоящего героизма, и при этом есть очень много любви и самоотречения, но без потери человеческого достоинства. В свои юные годы я смотрел ваши фильмы «Звонят, откройте дверь», «Друг мой, Колька», «Без страха и упрека», и мне было, самое главное, интересно! Я бы на месте современных родителей обязательно показывал эти фильмы своим детям. Вы сделали много для нашей страны и для того, чтобы мы выросли достойными людьми, за что Вам большое спасибо! И, конечно, за нашу совместную работу для сериала «Граница. Таежный роман», после которого у группы «Любэ» появилась песня «Ты неси меня, река» на ваши стихи. Горжусь этой работой.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»