SANA: сторонники свергнутого Асада атаковали блокпост в Дамаске

Вооруженные представители бывшего режима в Сирии атаковали один из контрольно-пропускных пунктов Управления общей безопасности на окраине селения Дждейдет Аль-Фадль в провинции Дамаск. Об этом в сегодня, 27 февраля, сообщило сирийское агентство SANA. По информации агентства, в результате столкновения есть раненые.

«На окраине селения Дждейдет Аль-Фадль в провинции Дамаск остатки бывшего режима атаковали один из контрольно-пропускных пунктов Управления общей безопасности и открыли огонь по силам, находившимся на блокпосте, в результате чего двое его членов получили ранения»,— говорится в сообщении агентства.

Сотрудник службы безопасности провинции Дамаск подполковник Хусам Аль-Таххан заявил, что после инцидента сирийские службы привлекли дополнительные силы для преследования лиц, которые участвовали в этой акции. Боевиков намерены арестовать и привлечь к ответственности, сообщил он.

После падения режима Башара Асада в декабре прошлого года в прибрежных провинциях Сирии вспыхнули протесты алавитов — шиитского меньшинства, представителем которого был сверженный президент Башар Асад. Столкнувшиеся с угрозой волнений и терактов новые власти начали оперативные мероприятия, нацеленные на зачистку «остатков режима», и распорядились направить подкрепления в прибрежные районы, Дамаск и Хомс.

Подробнее о происходящем в Сирии — в материале «Ъ» «Новые власти Сирии ищут "пятую колонну"».

Анастасия Домбицкая