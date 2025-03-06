Туалет не устоял в суде

Как стало известно «Ъ-Сочи», окружной арбитражный суд принял к рассмотрению жалобу компании «Т.Э.С.», принадлежащей депутату Заксобрания края Анне Невзоровой, в рамках спора с городской мэрией. Компания пытается оспорить решения нижестоящих судов, отказавших в снижении арендной платы за участок почти в 3 га на пляже «Маяк». Мэрия в 2023 году подняла стоимость его аренды почти вдвое — до 6 млн руб. По мнению экспертов, кассация поддержит выводы нижестоящих инстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Т.Э.С.» обжалует в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа решение нижестоящих инстанций, отказавших компании в снижении арендной платы за участок на пляже «Маяк».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Т.Э.С.» зарегистрировано в 1996 году в Сочи. Основной вид деятельности предприятия — прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. Генеральным директором указана Анна Невзорова, член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2024 году чистый убыток компании составил 2,85 млн руб.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, арендуемый земельный участок площадью 3 368 кв. м расположен в центре Сочи на береговой полосе общего пользования — это набережная муниципального пляжа «Маяк». Согласно условиям договора от 2012 года, размер годовой арендной платы определяется в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости величины арендной платы и составляет 2,9 млн руб. с учетом индексации на уровень инфляции.

АО «Т.Э.С.» в феврале 2023 года просило мэрию снизить арендную плату до 1, 9 млн руб., потому что земельный участок расположен в береговой полосе общего пользования и в первой зоне округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Сочи. Согласно постановлению правительства РФ №582, размер арендной платы за земельные участки, ограниченные в обороте, не должен превышать размер земельного налога, если на таких участках расположены здания, принадлежащие арендатору на праве собственности. То есть в отношении участка, ограниченного в обороте, должна применятся льготная ставка арендной платы в размере земельного налога. В материалах дела говорится, что на участке расположено здание площадью 59,8 кв. м, используемое как бесплатный туалет.

Мэрия отказалась пересчитывать размер арендной платы и в августе 2023 года уведомила компанию об увеличении арендной платы до 6,06 млн руб.

После этого «Т.Э.С.» обратилось в суд, который не нашел оснований оспаривания изменения условий договора мэрией в части размера годовой арендной платы.

По словам судебного эксперта экспертной группы Veta Александра Терентьева, причина отказа судами была достаточно конкретной: истец не подтвердил, что арендуемый участок используется исключительно для эксплуатации принадлежащего ему объекта недвижимости. «Обществу на праве собственности принадлежит здание площадью всего 59,8 кв. м, используемое в качестве бесплатного туалета, в то время как площадь арендуемого земельного участка составляет 3,3 тыс. кв. м»,— поясняет эксперт. Он отмечает, что критическим упущением общества стало отсутствие ходатайства о проведении судебной экспертизы для определения площади земельного участка, необходимой для эксплуатации принадлежащего ему объекта недвижимости (туалета). «Согласно устоявшейся судебной практике, льготная ставка арендной платы применяется только в отношении той части площади земельного участка, которая необходима для эксплуатации объектов недвижимости, принадлежащих арендатору»,— пояснил господин Терентьев. Эксперт говорит, что перспективы дальнейшего обжалования для общества представляются весьма ограниченными. По его словам, кассация с высокой степенью вероятности поддержит выводы нижестоящих судов.

Получить комментарии участников спора в момент подготовки материала не удалось.

Елена Турбина