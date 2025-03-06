Житель Татарстана задержан за склонение подростка к употреблению наркотиков

Мужчину из Агрызского района Татарстана задержали по подозрению в склонении несовершеннолетней к употреблению запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 26-летний татарстанец пригласил 15-летнюю знакомую покататься на машине. Они поехали в Ижевск, где мужчина приобрел наркотики и предложил девочке употребить их вместе, заверив, что это безвредно. Несовершеннолетняя поддалась на уговоры.

Позже их задержали сотрудники полиции города Агрыз. Освидетельствование показало наличие у подростка наркотического опьянения. Против мужчины возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Дарья Сайфиева