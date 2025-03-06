Всё могут вратари

Главными лицами недели футбольной Лиги чемпионов, в которой прошли первые матчи 1/8 финала, стали вратари Алиссон и Войцех Щенсный. Впечатляющие индивидуальные выступления голкиперов помогли их командам — «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно — одержать «сухие» победы в матчах, где на положительный результат было рассчитывать крайне сложно, и сделать шаги к выходу в четвертьфинал соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отразив девять ударов и сделав предголевую передачу, вратарь Алиссон помог «Ливерпулю» украсть победу в матче с ПСЖ и приблизиться к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Aurelien Morissard / AP Отразив девять ударов и сделав предголевую передачу, вратарь Алиссон помог «Ливерпулю» украсть победу в матче с ПСЖ и приблизиться к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Очередная неделя главного футбольного еврокубка, потихоньку подбирающегося к наиболее значимым стадиям, дала повод поразмышлять о том, насколько в этом виде важна позиция вратаря. Вот два претендента на титул: «Ливерпуль» и «Барселона». В 1/8 финала турнира обоим достались не слишком удобные соперники: англичанам — блестящий ПСЖ, не проигрывавший до этой среды 20 матчей подряд, каталонцам — колючая «Бенфика», огорчившая на пути к этому раунду несколько именитых команд.

И «Ливерпуль», и «Барселона» против этих соперников провели не лучшие матчи. И обе команды были спасены благодаря титаническим усилиям своих голкиперов.

Бразилец Алиссон справился с интенсивнейшим давлением ПСЖ: парижане били по воротам «Ливерпуля» 27 раз, в створ попали десять раз, создали три момента, которые в продвинутой статистике относятся к разряду явных голевых, и, согласно коэффициенту xG (он отражает количество голов, которое команда должна забить исходя из остроты созданных ею моментов), наиграли на 1,82 гола. Словом, были у Алиссона основания назвать это выступление «лучшим в жизни». Особенно учитывая то обстоятельство, что «Ливерпуль» совершил два чуда, а не одно: не только уберег собственные ворота, а еще и реализовал единственный момент, предоставленный Харви Элиотту на излете основного времени. Причем голевую атаку длинным пасом на Дарвина Нуньеса начал именно Алиссон.

«Ограбления», похожие на то, которое произошло в среду на парижском стадионе Parc des Princes, в футболе крайне редки. За все время ведения статистики (то есть с сезона-2003/04) в play-off Лиги чемпионов был лишь один случай, когда команда нанесла больше ударов и ухитрилась уйти с поля без забитых мячей. Рекорд тоже принадлежит ПСЖ, и он довольно свежий. Речь о прошлогоднем полуфинальном матче против дортмундской «Боруссии». В нем парижане прикладывались по воротам 30 раз, пять раз попали в створ и трижды — в каркас ворот.

Не менее яркий матч провел польский вратарь Войцех Щенсный, который летом завершил карьеру, но в конце сентября решил помочь «Барселоне» компенсировать потерю основного голкипера Марка-Андре тер Штегена (последний вылетел до конца сезона из-за травмы колена).

По воротам поляка тоже били аномально много. На роль обороняющейся стороны каталонцев в матче с лиссабонской «Бенфикой» обрекло раннее (уже на 22-й минуте) удаление защитника Пау Кубарси. Португальская команда, хотя и не выглядела такой же сокрушительной силой, как ПСЖ, неприятностей «Барселоне» доставила уйму. И по статистике, была примерно настолько же продуктивной в атаке, как парижане: 26 ударов, восемь — в створ ворот, 1,75 xG.

Но Щенсный все угрозы отвел и закрепил за собой довольно неординарное достижение. Оказалось, что в истории Лиги чемпионов было всего два случая, когда команда, игравшая в меньшинстве больше часа, побеждала всухую. Один выдался на вчерашний матч. А другой — на игру семилетней давности, в которой туринский «Ювентус» на 29-й минуте остался без получившего красную карточку Криштиану Роналду, но одолел «Валенсию» (2:0). Ворота итальянского клуба тогда также защищал Щенсный.

Игровая форма 34-летнего поляка (для него этот «сухарь» стал восьмым после экстренного возвращения с пенсии) намекает на то, что он может продлить контракт с «Барселоной».

Спортивный директор клуба Деку в середине февраля заявлял, что хотел бы рассчитывать на вратаря в следующем сезоне. Теперь позиции голкипера выглядят еще более основательными.

Крепкими благодаря его усилиям кажутся теперь и перспективы «Барселоны» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Чтобы предотвратить это, «Бенфике» в следующий вторник нужно сделать то, что ей не удавалось никогда: обыграть каталонцев на их поле. В тот же день на Anfield решится и исход противостояния «Ливерпуля» и ПСЖ.

Роман Левищев