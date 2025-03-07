В Ярославской области уменьшился размер субсидии производителям зерна
В 2025 году ярославские сельхозпроизводители получат из областного и федерального бюджетов субсидию в размере 1350 руб. за каждую тонну проданного зерна собственного производства, что на 50 руб. меньше, чем годом ранее. Это закреплено приказом регионального минсельхоза от 28 февраля.
Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ
В 2024 году субсидия была установлена на уровне 1400 руб. за тонну. Снижение ставки произошло из-за хорошего урожая прошлого года.
«Ставка субсидии рассчитывается исходя из объема реализованного зерна за второе полугодие прошлого года и начала текущего. Объем отгруженных зерновых культур за этот период получился больше, чем в предыдущем, при этом общая сумма федеральной субсидии осталась прежней. В этой связи был произведен перерасчет ставки субсидии»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.
По данным Ярославльстата, в 2024 году сельскохозяйственные организации региона увеличили продажу зерна злаковых и зернобобовых культур на 72,3% по сравнению с 2023 годом. Объем производства зерна за год составил 43,2 тыс. т.