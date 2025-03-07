В Ярославской области уменьшился размер субсидии производителям зерна

В 2025 году ярославские сельхозпроизводители получат из областного и федерального бюджетов субсидию в размере 1350 руб. за каждую тонну проданного зерна собственного производства, что на 50 руб. меньше, чем годом ранее. Это закреплено приказом регионального минсельхоза от 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

В 2024 году субсидия была установлена на уровне 1400 руб. за тонну. Снижение ставки произошло из-за хорошего урожая прошлого года.

«Ставка субсидии рассчитывается исходя из объема реализованного зерна за второе полугодие прошлого года и начала текущего. Объем отгруженных зерновых культур за этот период получился больше, чем в предыдущем, при этом общая сумма федеральной субсидии осталась прежней. В этой связи был произведен перерасчет ставки субсидии»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

По данным Ярославльстата, в 2024 году сельскохозяйственные организации региона увеличили продажу зерна злаковых и зернобобовых культур на 72,3% по сравнению с 2023 годом. Объем производства зерна за год составил 43,2 тыс. т.

Антон Голицын