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В Сочи выживают около 17% спасенных от мазута птиц

Через центр по спасению птиц Сочинского географического общества с момента экологической катастрофы в Керченском проливе прошло более 510 водоплавающих птиц, испачканных в мазуте, из них выжило около 17%, рассказал «Ъ» представитель Сочинского географического общества Александр Блинов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным экологов, испачканная мазутом птица прилетает в Сочи с места разлива мазута в Керченском проливе, либо ослабленную птицу приносит морским течением. С декабря 2024 года в городе-курорте и на федеральной территории «Сириус» работают группы волонтеров, которые выявляют на пляжах запачканную мазутом птицу и доставляют ее в центр спасения. Специалисты Сочинского географического общества утверждают, что выживаемость птиц в Сочи превышает мировые и российские показатели, хотя из-за токсичного воздействия мазута основная часть пострадавших водоплавающих умирает. «Мы продолжаем работу, так как не можем допустить, чтобы на пляжах Сочи находилась погибающая птица»,— пояснил представитель Сочинского географического общества Александр Блинов.

Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря произошел после того, как 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута.

Анна Перова, Краснодар

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Очистка берега от нефтепродуктов в Крыму

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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