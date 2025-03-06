В Сочи выживают около 17% спасенных от мазута птиц

Через центр по спасению птиц Сочинского географического общества с момента экологической катастрофы в Керченском проливе прошло более 510 водоплавающих птиц, испачканных в мазуте, из них выжило около 17%, рассказал «Ъ» представитель Сочинского географического общества Александр Блинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным экологов, испачканная мазутом птица прилетает в Сочи с места разлива мазута в Керченском проливе, либо ослабленную птицу приносит морским течением. С декабря 2024 года в городе-курорте и на федеральной территории «Сириус» работают группы волонтеров, которые выявляют на пляжах запачканную мазутом птицу и доставляют ее в центр спасения. Специалисты Сочинского географического общества утверждают, что выживаемость птиц в Сочи превышает мировые и российские показатели, хотя из-за токсичного воздействия мазута основная часть пострадавших водоплавающих умирает. «Мы продолжаем работу, так как не можем допустить, чтобы на пляжах Сочи находилась погибающая птица»,— пояснил представитель Сочинского географического общества Александр Блинов.

Разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря произошел после того, как 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута.

Анна Перова, Краснодар