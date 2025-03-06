Первоцветы из самоцветов

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Тема флористики — одна из базовых в ювелирном искусстве, она представлена в самых разнообразных интерпретациях и цветовых решениях — от реалистичных до футуристических. Каждый дизайнер интерпретирует цветочный сюжет по-своему, в своей оригинальной стилистике — оттого нас ждет великое множество первоцветов, исполненных в техниках эмали, инкрустации, миниатюрной росписи, мозаики из цветных камней.

Ильгиз Фазулзянов воплощает в фирменных кольцах-бокалах любые цветочные бутоны — от ирисов и нарциссов до цикория и цветков миндаля. В этом ему помогает виртуозное владение искусством горячей эмали. Эмаль в сочетании с камнями использует ювелирный бренд Mousson Atelier. В его коллекции Botanic можно найти фиалки, орхидеи, нежный побег ландыша. Цветной ювелирной эмалью покрыты лепестки маков, ромашек и клевера Liza Borzaya. Михаил Милютин использует в работе современную светоотверждаемую эмаль, которая позволяет создавать прочные, насыщенные цветом украшения, в том числе с цветочным декором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье «Весна» с витражной эмалью, Ilgiz F. Серьги «Цветение миндаля» с розовыми бриллиантами, Ilgiz F. Кольцо «Нарциссы» Ilgiz F. Брошь Botanic, Mousson Atelier Серьги Botanic, Mousson Atelier Браслет-василек с эмалью, Liza Borzaya Кольцо-трилистник с эмалью, Liza Borzaya Серьги и кольцо «Сад цветов», Mikhail Milutin Следующая фотография 1 / 8 Колье «Весна» с витражной эмалью, Ilgiz F. Серьги «Цветение миндаля» с розовыми бриллиантами, Ilgiz F. Кольцо «Нарциссы» Ilgiz F. Брошь Botanic, Mousson Atelier Серьги Botanic, Mousson Atelier Браслет-василек с эмалью, Liza Borzaya Кольцо-трилистник с эмалью, Liza Borzaya Серьги и кольцо «Сад цветов», Mikhail Milutin

Фирменные цветы с пятью лепестками есть у итальянской марки Pasquale Bruni — Эуджения Бруни выводит все новые сорта, сочетая кварцы разных оттенков. Коллекция Petals от Alrosa Diamonds — это ювелирная фантазия на тему полевых цветов для легкого и беззаботного настроения. Подвески, пусеты и кольца Petals комбинируются между собой, как настоящий ювелирный конструктор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье Petit Joli Bouquet Lunaire, лунный камень, оникс, Pasquale Bruni Кольцо Petals с желтым сапфиром, Alrosa Diamonds Брошь Classic, белое золото, бриллианты, Mercury Серьги Red Carpet Collection, золото, бесцветные и черные бриллианты, рубины, Chopard Кольцо, розовый бриллиант, бесцветные бриллианты, Parure Atelier Следующая фотография 1 / 5 Колье Petit Joli Bouquet Lunaire, лунный камень, оникс, Pasquale Bruni Кольцо Petals с желтым сапфиром, Alrosa Diamonds Брошь Classic, белое золото, бриллианты, Mercury Серьги Red Carpet Collection, золото, бесцветные и черные бриллианты, рубины, Chopard Кольцо, розовый бриллиант, бесцветные бриллианты, Parure Atelier

Нина Спиридонова