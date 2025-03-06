Первоцветы из самоцветов
К весенним праздникам ювелирные дизайнеры вырастили драгоценные бутоны и составили букеты
Тема флористики — одна из базовых в ювелирном искусстве, она представлена в самых разнообразных интерпретациях и цветовых решениях — от реалистичных до футуристических. Каждый дизайнер интерпретирует цветочный сюжет по-своему, в своей оригинальной стилистике — оттого нас ждет великое множество первоцветов, исполненных в техниках эмали, инкрустации, миниатюрной росписи, мозаики из цветных камней.
Ильгиз Фазулзянов воплощает в фирменных кольцах-бокалах любые цветочные бутоны — от ирисов и нарциссов до цикория и цветков миндаля. В этом ему помогает виртуозное владение искусством горячей эмали. Эмаль в сочетании с камнями использует ювелирный бренд Mousson Atelier. В его коллекции Botanic можно найти фиалки, орхидеи, нежный побег ландыша. Цветной ювелирной эмалью покрыты лепестки маков, ромашек и клевера Liza Borzaya. Михаил Милютин использует в работе современную светоотверждаемую эмаль, которая позволяет создавать прочные, насыщенные цветом украшения, в том числе с цветочным декором.
Фирменные цветы с пятью лепестками есть у итальянской марки Pasquale Bruni — Эуджения Бруни выводит все новые сорта, сочетая кварцы разных оттенков. Коллекция Petals от Alrosa Diamonds — это ювелирная фантазия на тему полевых цветов для легкого и беззаботного настроения. Подвески, пусеты и кольца Petals комбинируются между собой, как настоящий ювелирный конструктор.