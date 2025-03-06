«Уралдорстрой» отремонтирует дорогу на улице Братьев Кашириных за 1 млрд рублей

Комитет дорожного хозяйства и транспорта Челябинска заключил контракт с ООО «Уралдорстрой» на ремонт дороги по улице Братьев Кашириных. Подрядчик выполнит работы стоимостью более 994,3 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт подписан 6 марта. В аукционе, объявленном 11 февраля этого года, принял участие только «Уралдорстрой», который снизил начальную стоимость контракта с 999,1 млн до 994 млн руб. Заявку подрядчика признали соответствующей требованиям.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт запланирован на участке 3,7 км от улицы Чичерина до Северо-Крымской. Подрядчику необходимо обновить асфальтовое покрытие, тротуары и бортовые камни, организовать островки безопасности, велодорожки, установить дорожные знаки, светофоры. Также победитель торгов обновит остановки, смонтирует освещение, создаст площадки для выгула собак, парковки, и посадит деревья. Срок выполнения работ — до 12 октября 2026 года.

В конце февраля этого года прокуратура Челябинской области подала иск о взыскании ущерба с ООО «Уралдорстрой» за некачественный ремонт автомобильной дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык. Общая сумма требований составила более 100,3 млн руб. Подрядчику нужно было проложить асфальт на участке протяженностью 19 км. По данным прокуратуры, «Уралдорстрой» использовал дешевые материалы, которые не прописаны в сметной и проектной документации.

Владелец и директор компании Нвер Колозян в январе 2025 года приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. за взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову.